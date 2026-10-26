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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prosperity Bancshares Inc.
62.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 131,596 Anteilen. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Aktien wären am 23.10.2026 9.145,94 USD wert, da der Schlussstand 69,50 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,54 Prozent verkleinert.

Prosperity Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.03.19 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.19 Prosperity Bancshares Outperform Hovde Group
25.10.18 Prosperity Bancshares Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
09.07.18 Prosperity Bancshares Market Perform Hovde Group
02.01.18 Prosperity Bancshares Underperform Hovde Group

Information

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