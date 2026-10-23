NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Provident Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Provident Financial-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Provident Financial-Papier bei 17,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,882 Provident Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Provident Financial-Papiers auf 18,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,00 Prozent angewachsen.
Provident Financial war somit zuletzt am Markt 113,38 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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