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NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Provident Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Provident Financial-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Provident Financial Holdings Inc.
18.20 USD 0.01 USD 0.05 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Provident Financial-Papier bei 17,00 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,882 Provident Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Provident Financial-Papiers auf 18,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,00 Prozent angewachsen.

Provident Financial war somit zuletzt am Markt 113,38 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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20.03.19 Provident Financial Outperform Hovde Group
11.04.17 Provident Financial Market Perform Hovde Group
30.04.15 Provident Financial Neutral Compass Point
10.02.05 Update Provident Financial Holdings Inc.: Outperfo Friedman, Billings Ramsey & Co

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