DAX 25.665 +1,1%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.529 -0,7%Bitcoin 72.735 -0,7%Euro 1,1255 +0,3%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Provident Financial Holdings Inc.
18.26 USD 0.15 USD 0.83 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2023 wurde die Provident Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Provident Financial-Anteile an diesem Tag 12,52 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Provident Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 798,722 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 18,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.464,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,65 Prozent vermehrt.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Provident Financial Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Provident Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Provident Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Werbung

Provident Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Provident Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.03.19 Provident Financial Outperform Hovde Group
11.04.17 Provident Financial Market Perform Hovde Group
30.04.15 Provident Financial Neutral Compass Point
10.02.05 Update Provident Financial Holdings Inc.: Outperfo Friedman, Billings Ramsey & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.