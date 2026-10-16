NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Am 16.10.2023 wurde die Provident Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Provident Financial-Anteile an diesem Tag 12,52 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Provident Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 798,722 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.10.2026 auf 18,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.464,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,65 Prozent vermehrt.
Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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