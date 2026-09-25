NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor einem Jahr gekostet

Lukrativer Razvitie industry-Einstieg?

25.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Razvitie industry-Anteilen via Börse BUL ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Razvitie industry-Anteile an diesem Tag 3,14 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.184,713 Razvitie industry-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5.605,10 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 43,95 Prozent.

Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net