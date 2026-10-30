NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative Razvitie industry-Anlage?

30.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse BUL gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Razvitie industry-Papier bei 2,58 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 387,597 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2026 720,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,86 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,91 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net