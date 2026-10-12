NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag 43,60 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,294 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19,75 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 09.10.2026 auf 8,61 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 19,75 USD entspricht einer negativen Performance von 80,25 Prozent.
Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 162,31 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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