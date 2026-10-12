DAX 25.286 +0,8%ESt50 6.200 +0,4%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,14 +1,2%Nas 27.271 -0,3%Bitcoin 74.207 -0,6%Euro 1,1177 -0,1%Öl 107,1 +2,3%Gold 4.168 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühe Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Red Robin Gourmet Burgers-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
7.38 EUR 0.25 EUR 3.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an diesem Tag 43,60 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,294 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19,75 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Papiers am 09.10.2026 auf 8,61 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 19,75 USD entspricht einer negativen Performance von 80,25 Prozent.

Red Robin Gourmet Burgers wurde am Markt mit 162,31 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Red Robin Gourmet Burgers Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.netNASDAQ-Handel: NASDAQ Composite mit Gewinnen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 5 Jahren bedeutet
Werbung - Red Robin Gourmet Burgers-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr eingefahren
Werbung

Red Robin Gourmet Burgers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Red Robin Gourmet Burgers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.08.19 Red Robin Gourmet Burgers Buy Maxim Group
14.06.19 Red Robin Gourmet Burgers Buy Maxim Group
16.05.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group
05.04.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group
27.02.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.