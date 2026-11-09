NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Robin Gourmet Burgers-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 09.11.2016 wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an diesem Tag bei 51,25 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1.000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,512 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,20 USD, da sich der Wert eines Red Robin Gourmet Burgers-Anteils am 06.11.2026 auf 8,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,18 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Red Robin Gourmet Burgers eine Börsenbewertung in Höhe von 163,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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