NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Repligen-Investment verdienen können.
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Am 03.11.2025 wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 150,17 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Repligen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,659 Repligen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.151,69 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 02.11.2026 auf 172,95 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,17 Prozent.
Repligen wurde am Markt mit 11,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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