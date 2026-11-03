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Profitables Repligen-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Repligen-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Repligen Corp.
152.00 EUR -3.30 EUR -2.12 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2025 wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 150,17 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Repligen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,659 Repligen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.151,69 USD, da sich der Wert eines Repligen-Papiers am 02.11.2026 auf 172,95 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 15,17 Prozent.

Repligen wurde am Markt mit 11,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Repligen Outperform First Analysis Securities
22.07.19 Repligen Buy H.C. Wainwright & Co.
26.09.18 Repligen Neutral H.C. Wainwright & Co.
02.10.17 Repligen Overweight First Analysis Securities
29.10.09 Repligen neues Kursziel Merriman Curhan Ford & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.