NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Anteile betrug an diesem Tag 147,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,769 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 178,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.126,59 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,27 Prozent gesteigert.
Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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