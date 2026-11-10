DAX 26.462 +0,7%ESt50 6.361 +1,1%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.183 -0,3%Bitcoin 66.636 -0,6%Euro 1,1179 -0,4%Öl 90,9 -1,8%Gold 4.048 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repligen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Repligen Corp.
155.70 EUR -3.05 EUR -1.92 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Anteile betrug an diesem Tag 147,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,769 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 178,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.126,59 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,27 Prozent gesteigert.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Repligen Aktie News

Werbung

Repligen Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Repligen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.08.19 Repligen Outperform First Analysis Securities
22.07.19 Repligen Buy H.C. Wainwright & Co.
26.09.18 Repligen Neutral H.C. Wainwright & Co.
02.10.17 Repligen Overweight First Analysis Securities
29.10.09 Repligen neues Kursziel Merriman Curhan Ford & Co

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.