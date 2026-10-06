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NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Repligen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Repligen Corp.
167.70 EUR 7.05 EUR 4.39 %
Charts | News | Analysen

Das Repligen-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 150,10 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,666 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (189,50 USD), wäre das Investment nun 126,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,25 Prozent.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Repligen Outperform First Analysis Securities
22.07.19 Repligen Buy H.C. Wainwright & Co.
26.09.18 Repligen Neutral H.C. Wainwright & Co.
02.10.17 Repligen Overweight First Analysis Securities
29.10.09 Repligen neues Kursziel Merriman Curhan Ford & Co

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