NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Repligen-Anlage?

06.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Repligen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Repligen-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 150,10 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,666 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (189,50 USD), wäre das Investment nun 126,25 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26,25 Prozent.

Repligen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net