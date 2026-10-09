NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor einem Jahr bedeutet

Lukrativer Resources Connection-Einstieg?

09.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Resources Connection gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Resources Connection-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,75 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.105,263 Resources Connection-Aktien im Depot. Die gehaltenen Resources Connection-Papiere wären am 08.10.2026 6.294,74 USD wert, da der Schlussstand 2,99 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,05 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Resources Connection zuletzt 129,42 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net