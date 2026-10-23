NASDAQ Composite Index-Papier Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Resources Connection-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Resources Connection-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,50 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1.000 USD in die Resources Connection-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,143 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 2,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,71 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 145,71 USD entspricht einer negativen Performance von 85,43 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Resources Connection bezifferte sich zuletzt auf 84,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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