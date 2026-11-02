NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor 10 Jahren eingebracht

Frühe Investition

02.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Richardson Electronics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Richardson Electronics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Richardson Electronics-Anteile betrug an diesem Tag 6,07 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.647,446 Richardson Electronics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32.520,59 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 30.10.2026 auf 19,74 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 225,21 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 290,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net