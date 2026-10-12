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Profitable Richardson Electronics-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richardson Electronics von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Richardson Electronics-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Richardson Electronics Ltd.
18.30 EUR 0.66 EUR 3.74 %
Charts | News | Analysen

Das Richardson Electronics-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Richardson Electronics-Anteile 11,25 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 888,889 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 18.480,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 84,80 Prozent.

Insgesamt war Richardson Electronics zuletzt 304,22 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.03.05 Update Richardson Electronics Ltd.: Hold Jefferies & Co

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