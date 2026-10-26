NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Richardson Electronics-Aktie an diesem Tag bei 10,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Richardson Electronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 94,251 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 17,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.666,35 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,64 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Richardson Electronics belief sich zuletzt auf 258,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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