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Rentable Roivant Sciences-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roivant Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roivant Sciences
32.00 EUR -0.60 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Roivant Sciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.183,432 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43.183,43 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Anteils am 23.10.2026 auf 36,49 USD belief. Damit wäre die Investition um 331,83 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Roivant Sciences eine Marktkapitalisierung von 26,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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