NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&T Bancorp-Investition im Blick

15.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien verdienen können.

Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,98 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,064 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen S&T Bancorp-Aktien wären am 14.10.2026 1.777,98 USD wert, da der Schlussstand 47,97 USD betrug. Mit einer Performance von +77,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der S&T Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 1,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net