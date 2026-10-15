DAX 25.334 +0,1%ESt50 6.157 -0,5%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,80 -0,7%Nas 26.591 -0,4%Bitcoin 72.830 -0,1%Euro 1,1207 +0,5%Öl 105,4 -0,6%Gold 4.158 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
S&T Bancorp-Investition im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein S&T Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in S&T Bancorp-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
48.65 USD 0.68 USD 1.42 %
Charts | News | Analysen

Das S&T Bancorp-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,98 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37,064 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen S&T Bancorp-Aktien wären am 14.10.2026 1.777,98 USD wert, da der Schlussstand 47,97 USD betrug. Mit einer Performance von +77,80 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der S&T Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 1,70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle S&T Bancorp Aktie News

Werbung

S&T Bancorp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für S&T Bancorp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.07.15 S&T Bancorp Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.11 S&T Bancorp sector perform RBC Capital Markets
18.05.06 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Buy Sun Trust Robinson Humphrey
01.09.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
22.04.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Ferris Baker Watts

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.