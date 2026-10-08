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Profitables S&T Bancorp-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&T Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
48.17 USD -0.21 USD -0.43 %
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Vor 1 Jahr wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,696 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,44 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte S&T Bancorp einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.07.15 S&T Bancorp Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.11 S&T Bancorp sector perform RBC Capital Markets
18.05.06 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Buy Sun Trust Robinson Humphrey
01.09.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
22.04.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Ferris Baker Watts

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