NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine S&T Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die S&T Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 1 Jahr wurden S&T Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,696 S&T Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 48,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,44 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte S&T Bancorp einen Börsenwert von 1,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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