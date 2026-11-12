NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&T Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Lukrative S&T Bancorp-Anlage?

12.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen S&T Bancorp-Investment verdienen können.

S&T Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des S&T Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,80 USD. Bei einem S&T Bancorp-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373,134 S&T Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (50,95 USD), wäre die Investition nun 19.011,19 USD wert. Mit einer Performance von +90,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net