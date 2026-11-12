DAX 26.693 +0,1%ESt50 6.378 -0,2%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.316 -0,6%Bitcoin 64.553 -3,1%Euro 1,1057 -0,3%Öl 94,2 +1,6%Gold 3.865 -3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukrative S&T Bancorp-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&T Bancorp von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen S&T Bancorp-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
50.33 USD -0.62 USD -1.22 %
Charts | News | Analysen

S&T Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des S&T Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,80 USD. Bei einem S&T Bancorp-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 373,134 S&T Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (50,95 USD), wäre die Investition nun 19.011,19 USD wert. Mit einer Performance von +90,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von S&T Bancorp belief sich zuletzt auf 1,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle S&T Bancorp Aktie News

Werbung

S&T Bancorp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für S&T Bancorp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.07.15 S&T Bancorp Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.11 S&T Bancorp sector perform RBC Capital Markets
18.05.06 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Buy Sun Trust Robinson Humphrey
01.09.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
22.04.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Ferris Baker Watts

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.