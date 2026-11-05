NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren eingebracht

Safety Insurance Group-Investmentbeispiel

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Safety Insurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,95 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,235 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,91 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 04.11.2026 auf 104,35 USD belief. Mit einer Performance von +28,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net