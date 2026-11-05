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Safety Insurance Group-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Safety Insurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Safety Insurance Group Inc.
91.00 EUR 0.50 EUR 0.55 %
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Heute vor 5 Jahren wurde die Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,95 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,235 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 128,91 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 04.11.2026 auf 104,35 USD belief. Mit einer Performance von +28,91 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Safety Insurance Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.05.16 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
04.11.15 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
06.05.15 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
05.11.14 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
02.05.05 Update Safety Insurance Group Inc.: Outperform Keefe Bruyette

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