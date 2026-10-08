NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurden Safety Insurance Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,72 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Safety Insurance Group-Aktie investiert, befänden sich nun 122,369 Safety Insurance Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Anteile wären am 07.10.2026 12.711,70 USD wert, da der Schlussstand 103,88 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,12 Prozent zugenommen.
Safety Insurance Group wurde am Markt mit 1,52 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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