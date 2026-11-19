NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Safety Insurance Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Safety Insurance Group-Aktie an diesem Tag 75,14 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10.000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 133,085 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 104,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.896,73 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,97 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Safety Insurance Group einen Börsenwert von 1,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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