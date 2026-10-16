NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ScanSource-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ScanSource-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ScanSource-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,762 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,92 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 15.10.2026 auf 60,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +66,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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