NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 5 Jahren wurde die ScanSource-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,75 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 2,516 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,38 USD wert. Mit einer Performance von +13,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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