DAX 25.719 -2,3%ESt50 6.146 -1,4%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,06 +1,3%Nas 24.736 +1,7%Bitcoin 67.360 -0,3%Euro 1,1157 -0,6%Öl 97,7 -0,6%Gold 4.053 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Hochrechnung

NASDAQ Composite Index-Papier ScanSource-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ScanSource-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in ScanSource eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ScanSource Inc.
40.40 EUR -9.20 EUR -18.55 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde die ScanSource-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 39,75 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 2,516 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,38 USD wert. Mit einer Performance von +13,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für ScanSource eine Börsenbewertung in Höhe von 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle ScanSource Aktie News

Werbung

ScanSource Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ScanSource nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.03.15 ScanSource Buy FinTrust Advisors
30.06.05 Update ScanSource Inc.: Underperform Bear Stearns
06.05.05 Update ScanSource Inc.: Peer Perform Thomas Weisel Partners
02.03.05 Update ScanSource Inc.: Market Perform JMP Securities
28.01.05 Update ScanSource Inc.: Outperform Wachovia Sec

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.