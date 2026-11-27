Shore Bancshares-Performance

Investoren, die vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Shore Bancshares-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,80 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,051 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shore Bancshares-Papiers auf 21,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,04 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 9,04 Prozent.

Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich jüngst auf 715,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net