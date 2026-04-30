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NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shore Bancshares Inc.
19,35 USD 0,05 USD 0,26%
Charts|News|Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Shore Bancshares-Papier an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,91 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,189 Shore Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.04.2026 138,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 19,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,75 Prozent vermehrt.

Shore Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 640,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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