Shore Bancshares-Anlage unter der Lupe

Vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Shore Bancshares -Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 825,764 Shore Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 18.009,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,81 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80,10 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shore Bancshares

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shore Bancshares

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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