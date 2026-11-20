NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Shore Bancshares-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,11 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 825,764 Shore Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 18.009,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,81 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +80,10 Prozent.
Am Markt war Shore Bancshares jüngst 732,99 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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