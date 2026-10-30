NASDAQ Composite Index-Papier Shore Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shore Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Lukrativer Shore Bancshares-Einstieg?

30.10.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,48 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 541,126 Shore Bancshares-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 22,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.278,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,78 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Shore Bancshares einen Börsenwert von 753,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net