Performance im Blick

Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das SIGA Technologies-Papier an diesem Tag bei 2,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das SIGA Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,816 SIGA Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 2,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,96 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,04 Prozent.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 171,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net