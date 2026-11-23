NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in SIGA Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 10 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das SIGA Technologies-Papier an diesem Tag bei 2,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das SIGA Technologies-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,816 SIGA Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 2,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,96 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,04 Prozent.
Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 171,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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