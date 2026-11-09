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SIGA Technologies-Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SIGA Technologies Inc.
3.13 USD 0.03 USD 0.97 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren SIGA Technologies-Anteile an diesem Tag 4,92 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 203,252 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 630,08 USD, da sich der Wert eines SIGA Technologies-Anteils am 06.11.2026 auf 3,10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 36,99 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von SIGA Technologies belief sich zuletzt auf 223,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.09.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets
28.06.11 SIGA Technologies outperform RBC Capital Markets

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