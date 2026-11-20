Lohnende Silgan-Investition?

Bei einem frühen Investment in Silgan-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Silgan-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Silgan-Papier letztlich bei 24,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Silgan-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,068 Silgan-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 162,08 USD, da sich der Wert eines Silgan-Papiers am 19.11.2026 auf 39,84 USD belief. Mit einer Performance von +62,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Silgan erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net