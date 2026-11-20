NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SS&C Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren SS&C Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55,12 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 181,422 SS&C Technologies-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 13.541,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 35,41 Prozent.
SS&C Technologies wurde am Markt mit 17,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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