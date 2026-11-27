NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Die SS&C Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,75 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,270 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent angewachsen.
Am Markt war SS&C Technologies jüngst 18,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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