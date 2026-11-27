Lohnende SS&C Technologies-Anlage?

Bei einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Die SS&C Technologies -Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,75 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,270 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,05 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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