NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in SS&C Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das SS&C Technologies-Papier letztlich bei 75,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,322 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 69,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 8,42 Prozent.
SS&C Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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