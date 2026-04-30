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Lohnendes SS&C Technologies-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor einem Jahr gekostet

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in SS&C Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
58,92 EUR 0,56 EUR 0,96%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das SS&C Technologies-Papier letztlich bei 75,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die SS&C Technologies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,322 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 69,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,58 USD wert. Das entspricht einem Minus von 8,42 Prozent.

SS&C Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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07.12.2018SS&C Technologies Strong BuyNeedham & Company, LLC
10.09.2018SS&C Technologies BuyDeutsche Bank AG
16.01.2018SS&C Technologies BuyUBS AG
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07.09.2018SS&C Technologies NeutralD.A. Davidson & Co.
11.07.2016SS&C Technologies HoldDeutsche Bank AG
03.12.2014SS&C Technologies HoldDeutsche Bank AG
28.07.2005Update SS&C Technologies Inc.: NeutralSouthwest Securities
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