NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren abgeworfen

Strategy (ex MicroStrategy)-Investment

03.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 18,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 529,213 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 130,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.199,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +592,00 Prozent.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 55,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net