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Strategy (ex MicroStrategy)-Investment

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
122.50 EUR 6.00 EUR 5.15 %
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Heute vor 10 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 18,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 529,213 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 130,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.199,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +592,00 Prozent.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 55,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG

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