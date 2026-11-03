NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 18,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 529,213 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers auf 130,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.199,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +592,00 Prozent.
Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 55,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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