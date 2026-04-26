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Rentables Strategy (ex MicroStrategy)-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr verloren

28.04.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
139,18 EUR -5,20 EUR -3,60%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier bei 369,25 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,082 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.582,26 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 27.04.2026 auf 169,20 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 4.582,26 USD entspricht einer negativen Performance von 54,18 Prozent.

Der Börsenwert von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich jüngst auf 59,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
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16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

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