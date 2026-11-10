NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien verlieren können.
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Am 10.11.2025 wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 238,88 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,419 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,57 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 09.11.2026 auf 125,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,43 Prozent vermindert.
Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 54,18 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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