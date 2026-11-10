NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr eingebracht

Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage unter der Lupe

10.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 10.11.2025 wurde die Strategy (ex MicroStrategy) -Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 238,88 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,419 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 52,57 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 09.11.2026 auf 125,59 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47,43 Prozent vermindert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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