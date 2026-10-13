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Profitable Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
136.72 EUR 0.42 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 315,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,699 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wären am 12.10.2026 4.839,76 USD wert, da der Schlussstand 152,68 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 51,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 65,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11.02.19 Microstrategy A Buy BWS Financial
27.10.17 Microstrategy A Buy Mizuho
28.07.17 Microstrategy A Hold Deutsche Bank AG
16.11.16 Microstrategy A Buy Mizuho
11.01.16 Microstrateg a Buy Deutsche Bank AG

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