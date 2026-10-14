NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Taylor Devices von vor einem Jahr eingebracht

Taylor Devices-Investmentbeispiel

14.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Taylor Devices-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42,68 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,430 Taylor Devices-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.319,82 USD, da sich der Wert eines Taylor Devices-Anteils am 13.10.2026 auf 56,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 31,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 191,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net