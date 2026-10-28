NASDAQ Composite Index-Papier Taylor Devices-Aktie: So viel hätte eine Investition in Taylor Devices von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühes Investment

28.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Taylor Devices-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Taylor Devices-Papier statt. Diesen Tag beendete die Taylor Devices-Aktie bei 11,92 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,389 Taylor Devices-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 56,29 USD gerechnet, wäre die Investition nun 472,23 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 372,23 Prozent erhöht.

Taylor Devices wurde am Markt mit 182,05 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net