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Rentable Timberland Bancorp-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Timberland Bancorp gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Timberland Bancorp Inc.
47.82 USD 0.05 USD 0.10 %
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Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 353,357 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers auf 47,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.879,86 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 16.879,86 USD entspricht einer Performance von +68,80 Prozent.

Insgesamt war Timberland Bancorp zuletzt 373,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.06 Update Timberland Bancorp Inc.: Neutral DA Davidson

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