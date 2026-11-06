NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentable Timberland Bancorp-Anlage?

06.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Timberland Bancorp gewesen.

Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 353,357 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers auf 47,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.879,86 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 16.879,86 USD entspricht einer Performance von +68,80 Prozent.

Insgesamt war Timberland Bancorp zuletzt 373,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net