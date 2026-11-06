NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Timberland Bancorp gewesen.
Werte in diesem Artikel
Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 353,357 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers auf 47,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.879,86 USD wert. Die Steigerung von 10.000 USD zu 16.879,86 USD entspricht einer Performance von +68,80 Prozent.
Insgesamt war Timberland Bancorp zuletzt 373,82 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Timberland Bancorp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Timberland Bancorp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen