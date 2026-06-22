NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Das Timberland Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 65,574 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2.893,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 189,38 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Timberland Bancorp einen Börsenwert von 350,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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