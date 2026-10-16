NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Timberland Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 15,95 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 626,959 Timberland Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (45,38 USD), wäre die Investition nun 28.451,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 184,51 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Timberland Bancorp belief sich zuletzt auf 350,43 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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