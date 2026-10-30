NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Profitable Timberland Bancorp-Investition?

30.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 30.10.2023 wurde das Timberland Bancorp -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Timberland Bancorp-Papier an diesem Tag 28,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,714 Anteile im Depot. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Anteile wären am 29.10.2026 1.687,86 USD wert, da der Schlussstand 47,26 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,79 Prozent angewachsen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Timberland Bancorp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Timberland Bancorp

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung