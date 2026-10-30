NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 30.10.2023 wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Timberland Bancorp-Papier an diesem Tag 28,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 35,714 Anteile im Depot. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Anteile wären am 29.10.2026 1.687,86 USD wert, da der Schlussstand 47,26 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,79 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 366,46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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