NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr eingefahren

TransAct Technologies-Anlage

12.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der TransAct Technologies-Aktie statt. Diesen Tag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 4,35 USD. Bei einem TransAct Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.298,851 TransAct Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 11.333,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,93 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,33 Prozent.

Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net