NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren verdient

Profitable TTM Technologies-Anlage?

20.08.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit TTM Technologies -Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,863 TTM Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 19.08.2026 798,76 USD wert, da der Schlussstand 116,38 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 698,76 Prozent angewachsen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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