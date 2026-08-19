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Profitable TTM Technologies-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TTM Technologies von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in TTM Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TTM Technologies Inc.
100.75 EUR -5.15 EUR -4.86 %
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit TTM Technologies-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,863 TTM Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen TTM Technologies-Papiere wären am 19.08.2026 798,76 USD wert, da der Schlussstand 116,38 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 698,76 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von TTM Technologies betrug jüngst 13,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
07.05.19 TTM Technologies Hold Needham & Company, LLC
02.08.18 TTM Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
14.06.18 TTM Technologies Hold Deutsche Bank AG
08.02.18 TTM Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
08.02.18 TTM Technologies Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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