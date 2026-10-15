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Universal Display-Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Display-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Universal Display Corp.
66.02 EUR -1.12 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Universal Display-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Universal Display-Papier bei 49,22 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,317 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (74,95 USD), wäre die Investition nun 1.522,75 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 52,28 Prozent vermehrt.

Universal Display markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Universal Display Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
02.08.19 Universal Display Hold Needham & Company, LLC
12.07.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
10.07.19 Universal Display Perform Oppenheimer & Co. Inc.
03.05.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
22.02.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC

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