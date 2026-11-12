Universal Display-Anlage

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Universal Display von vor 10 Jahren abgeworfen

12.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Vor 10 Jahren wurde die Universal Display-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Universal Display-Aktie bei 62,85 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10.000 USD in die Universal Display-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159,109 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 90,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.405,73 USD wert. Das entspricht einem Plus von 44,06 Prozent. Der Marktwert von Universal Display betrug jüngst 4,07 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net