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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Display-Investment von vor 5 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Universal Display-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Universal Display Corp.
68.54 EUR -2.04 EUR -2.89 %
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Universal Display-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Universal Display-Papier an diesem Tag 169,01 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,592 Universal Display-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (77,22 USD), wäre die Investition nun 45,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,31 Prozent.

Zuletzt verbuchte Universal Display einen Börsenwert von 3,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Universal Display Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Universal Display nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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Datum Rating Analyst
02.08.19 Universal Display Hold Needham & Company, LLC
12.07.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
10.07.19 Universal Display Perform Oppenheimer & Co. Inc.
03.05.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC
22.02.19 Universal Display Buy Needham & Company, LLC

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