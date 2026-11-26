NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Display von vor 3 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Universal Display-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Universal Display-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Universal Display-Anteile bei 165,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,043 Universal Display-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 511,90 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 511,90 USD entspricht einer negativen Performance von 48,81 Prozent.
Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 3,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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